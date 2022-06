Adji Sarr à Ousmane Sonko: "Le Mortal Kombat est entre toi et moi, il faut que niou yewwi askan wi" Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Juin 2022 à 00:10 | | 0 commentaire(s)| Après la manifestation de l'opposition ce mercredi 8 juin 2022, Adji Sarr s'est prononcée en apostrophant individuellement Ousmane Sonko. "En parlant de Mortal Kombat, c'est le nôtre qu'on doit régler au plus vite. On doit livrer ce combat entre toi et moi. Tu parles de Yewwi Askan Wi, yaw mane nga wara yéwwi. Viens, niou yewwi askan wi, pour qu'au moins les 14 morts puissent reposer en paix. Tu dis que personne ne t'enverra en prison, comme si c'est toi le président, on verra. Tu ne peux impunément violer à Sweet beauty, sodomiser des mineures sans que rien ne puisse t'arriver", a lâché Adji Sarr qui, depuis deux ans, court derrière un procès contre le leader de Pastef, Ousmane Sonko.







Accueil Envoyer à un ami Partager