Adji Sarr et viol de Sitor Ndour: Gabrielle Kane détruit Ndeye Saly Diop Dieng Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Août 2022 à 20:51 | | 0 commentaire(s)| La féministe Gabrielle Kane répond sévèrement à Madame le Ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Ndeye Saly Diop Dieng. A l'en croire, la ministre a raconté des contre vérités sur le communiqué concernant Adji Sarr et le cas de viol de Sitor Ndour.

Elle estime que Madame le ministre a failli à ses responsabilités. A ses côtés, la présidente des femmes de ménages confirment ses paroles, d'autant que Ndeye Saly Dieng ne leur a envoyé que deux cent mille (200.000) F CFA.



Accueil Envoyer à un ami Partager