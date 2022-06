Adji Sarr interpelle Anna Diamanka: "Sors et parle, tu sais que ce qu'on dit sur Ousmane est vrai" Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Juin 2022 à 15:00 | | 2 commentaire(s)| Adji Sarr a cette fois-ci interpellé Anna Diamanka, qui est (était ?) l'épouse d'Ousmane Sonko, pour qu'elle tire cette affaire au clair. "Anna, je t'en prie, sors et parle, tu sais que ce qu'on dit sur Ousmane est vrai. je ne sors plus, je ne vis plus, je ne mange plus, je ne dors plus. Mais ce qui ne tue pas rend fort. Je n'ai que ma force et je tiendrais jusqu'au bout. Mais Ousmane, bor..el, parle", a-t-elle supplié cette dernière, pour éclairer la lanterne des Sénégalais.



