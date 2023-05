Adji Sarr, victime de « body shaming »: Fatoumata Niang Bâ, cloue au pilori Ousmane Sonko

La Présidente du Conseil de Surveillance de l’Asepex, Fatoumata Niang Bâ, n’a pas raté le leader de Pastef. Suite à la sortie d’Ousmane Sonko au cours de laquelle, il s’est moqué de l’apparence physique de la jeune masseuse Adji Sarr, Fatoumata Niang Bâ dénonce ce qu’elle qualifie de véritable « body shaming ». Ce dernier encore appelé « la honte du corps », est une pratique odieuse qui consiste à se moquer ou à humilier quelqu'un en raison de son physique via les réseaux sociaux... In extenso, la déclaration de la PCS de l’Asepex.



M. Sonko, dans une de vos sorties pathétiques aux relents de querelle de borne-fontaine, vous vous êtes attaqué sans gêne à l’apparence physique de la jeune dame Adji Sarr, qui aurait pu être votre fille. Votre attitude abjecte aux antipodes de la décence, met à nu la petite idée que vous avez de la gent féminine, mais au-delà du respect dû à la dignité humaine. La femme que je suis, est choquée par vos propos impudents. C’est à croire, que vous éprouvez un désir insatiable de dominer, d’humilier, de faire mal…



M. Sonko, votre cruauté n’a d’égal que votre étroitesse d’esprit. En vous adonnant cyniquement à ce honteux « body shaming » sur la jeune Adji Sarr, vous vous moquez impitoyablement de toutes ces millions de femmes qui se battent courageusement, pour prendre leur place, dans une société cruelle, qui privilégie le paraitre sur l’être. Vous rajoutez à la souffrance et à la misère de toutes ces personnes atteintes d’AVC et dont les séquelles de cette terrible maladie ont fini de modifier leur apparence physique.



M. Sonko, la République attend de vous un comportement qui doit inspirer la jeune génération. Au lieu d’aller répondre à la justice de votre pays pour laver votre honneur traîné dans la boue, vous avez préféré vous adonner à une inquiétante mise au pilori de votre accusatrice, qui a eu le courage de vous faire face. Vous avez préféré vous acharner sur une pauvre jeune fille, avec des remarques sexistes et misogynes qui n’honorent pas votre rang. Quelle décadence !



Jamais un homme politique n’a autant fait voler aussi bas le débat. Par votre irresponsabilité, l’espace politique est pollué par des histoires salaces de mœurs, dont vous êtes le seul responsable. Il est maintenant sans équivoque que les habits de « leader » que vos partisans zélés veulent vous enfiler, sont trop larges pour vous ...Vous n’êtes pas digne de diriger notre République !









Fatoumata Niang Bâ,

Présidente du Conseil de Surveillance de l’Asepex