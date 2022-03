Administration Pénitentiaire : Le Colonel Bertrand Bocandé pour un effectif féminin en renfort … Après deux ans de pause à cause de la covid-19, le Directeur de l’Administration Pénitentiaire (Dap), Bertrand Bocandé a offert hier, un déjeuner au personnel féminin pour marquer la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars dernier. A cette occasion, colonel Bocandé a annoncé qu’au prochain recrutement, un quota important sera accordé aux femmes.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Mars 2022 à 12:42 | | 0 commentaire(s)|

En plus, il a recommandé la mise en place d’un cadre chargé de réfléchir sur les conditions visant à accroître l’efficacité du personnel féminin en prenant en compte d’abord les particularités sociales. Il s’est engagé à faire la promotion des droits de la femme.



Pour le Dap, le plaidoyer en faveur des femmes demande une meilleure conscientisation des masses sur les questions relatives au genre. Pour assurer un avenir durable et une vie saine et normale aux enfants, indique-t-il, on a besoin de la femmes qui seule pourra sauver le monde.



Après une descente à la maison d’arrêt de Rufisque et au Camp pénal pour rendre visite aux femmes détenues, colonel Bocandé dit avoir constaté une avancée considérable, car les prisonnières sont intégralement gérées par les femmes pénitentiaires. Prenant la parole, la représentante des femmes pénitentiaires, Inspecteur Rose Sarr, pense que la gent féminine est victime de disparités sociales.

« L’As »





Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook