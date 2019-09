Administration territoriale: Le modèle sénégalais séduit et s’exporte Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2019 à 16:43 | | 0 commentaire(s)| Du 21 au 26 septembre 2019, M. Adao Francisco Correia de ALMEIDA, ministre l’Administration territoriale et de la Réforme de l’Etat de la République d’Angola, accompagné d’une forte délégation composée de 23 personnalités, va séjourner au Sénégal pour s’inspirer du modèle sénégalais.



M. Adao Francisco Correia de ALMEIDA, ministre de l’Administration territoriale et de la Réforme de l’Etat de la République d’Angola, dans une visite de travail, du 21 au 26 septembre 2019 à Dakar, viendra s’enquérir de l’expérience sénégalaise en matière de gestion des Collectivités territoriales.



Il sera accompagné d’une délégation de haut niveau (Cabinet civil de la Présidence, Gouverneurs des Provinces, l’Ambassadeur d’Angola et les représentants des ministères).



Il sera reçu par son homologue M. Oumar GUEYE, Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires et ses services, le lundi 23 septembre 2019, à l’hôtel Pullman pour une grande rencontre de partage sur le modèle sénégalais en matière de décentralisation.



A l’occasion, les associations d’élus locaux (AMS et ADS) partageront respectivement, leurs expériences en matière de gestion des associations de pouvoirs.



Toute la presse nationale et internationale est conviée à cette importante rencontre à l’hôtel Pullman, le lundi 23 septembre 2019, à partir de 08 heures 30 minutes, au sujet du modèle sénégalais en matière de gestion des collectivités territoriales.



Accueil Envoyer à un ami Partager