Adoption du Code Pastoral: Un rayon d'espoir se profile dans le domaine de l'élevage au Sénégal

Lundi 18 Décembre 2023

Dans le domaine de l'élevage au Sénégal, un rayon d'espoir se profile. Le Code Pastoral, une nouvelle loi, a été unanimement approuvée par les députés à l'Assemblée Nationale ce lundi 18 décembre 2023. C'est un moment important dans la relation parfois, tendue entre éleveurs et agriculteurs. Cependant, malgré cette avancée, de nombreux défis persistent. Ces défis impliquent des passionnés, des obstacles économiques et des espoirs pour un avenir où la cohabitation harmonieuse entre éleveurs et agriculteurs serait la norme.