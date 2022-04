Adoption du projet de loi n°04/2022 portant code électoral : Le Conseil constitutionnel saisi par 17 députés pour son annulation.

Une semaine après que l’Assemblée nationale a amendé en majorité le projet de loi n°04/2022 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, 17 députés issus des groupes de la Majorité, de l'Opposition et des Non-inscrits ont saisi le Conseil constitutionnel pour une annulation de la loi n°04/2022 modifiant celle n°2021-35 du 23 juillet 2021 et portant Code électoral. En effet, elle a été votée le Vendredi 15 Avril 2022, mais visiblement ces députés sont déterminés à poursuivre ce combat car, considérant que « la liste nationale proportionnelle est une garantie d'une représentation plurielle et de la diversité du débat parlementaire ».



En effet, la semaine dernière, le ministre de l’intérieur était devant les parlementaires pour défendre le projet de loi n°04/2022 modifiant la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral. 94 députés avaient voté pour, 12 ont voté contre et zéro abstention.



Les Députés signataires de la saisine sont :

1 - Marième Soda NDIAYE,

2 - Aïssatou MBODJ,

3 - Théodore Chérif MONTEIL,

4 - Mamadou Lamine DIALLO

5 - Mame Diarra FAM

6 - Serigne Cheikh MBACKÉ

7 - Yaye Mané ALBIS

8 - Toussaint MANGA

9 - Cheikh Abdou MBACKÉ

10 - Moustapha M. GUIRASSY

11- Cheikh Mamadou A. DIÈYE

12 - Déthié FALL

13 - Mansour SY

14 - Marie Sow NDIAYE

15 - Oulimata GUIRO

16 - Cheikh Tidiane NDIAYE

17 - Mor KANE

