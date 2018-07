Adultère à Tambacounda: L’épouse de l’émigré tue son bébé pour ne pas être la risée de tout le monde

C’est dans le village d’Aly Nguer, une localité attachée à la tradition et où les valeurs demeurent encore vivaces malgré le vent de modernisation. La femme y est condamnée à ne point commettre encore moins donner naissance à un enfant hors mariage. Les faits se sont produits le 23 février 2018 selon L’Observateur.



En effet, la nommée Coumba Ba âgée de 27 ans et mariée depuis 7 ans à un émigré établi au Gabon, a été victime d’une agression sans en connaitre l’auteur, qu’elle a dissimulée jusqu’à accouchement. Pour ne pas se permettre d’être la risée des populations, elle a préféré aller accoucher discrètement derrière le village sans aucune assistance. Son forfait accompli, elle a tué son enfant et l’enterrer. Attraite à barre de la chambre criminelle, elle a été reconnue coupable d’infanticide et condamnée à cinq ans de travaux forcés.