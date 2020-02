Aéroport International Blaise Diagne: Un Algérien arrêté avec 131 perroquets Les éléments de la cellule aéroportuaire anti trafic en collaboration avec les services des Eaux et forêts et l’appui du projet Eagle-Sénégal ont interpellé un passager de nationalité algérienne qui voyageait avec 131 perroquets. Les oiseaux, informe un communiqué, étaient entassés comme de vulgaires marchandises dans deux valises de confection artisanales d’une dimension de 45cm de long x 30cm de haut, chacune.





Rédigé par leral.net le Mardi 11 Février 2020 à 15:19 | | 0 commentaire(s)|

Les 131 oiseaux étaient mourants, mutilés et étouffés. En effet, renseigne-t-on, ces oiseaux, par leur plumage magnifique, se vendent localement à environ 10 mille francs CFA l’unité, alors que leur valeur une fois à l’international peut aller jusqu’à 300 dollars (environ 180 000 F CFA) l’unité. Le présumé trafiquant algérien est placé en garde à vue.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos