Aéroport de Saint-Louis / Sur des aspects techniques, Alioune Sarr déplore un retard Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a déclaré avoir constaté des "avancées importantes" dans les travaux en cours de l’aéroport de Saint-Louis, déplorant toutefois le retard dans "certains éléments de navigation".

’’ Nous avons constaté des avancées importantes dans les travaux du hangar, de l’aérogare et de la tour ’’, a dit à la presse M. Sarr en marge d’une visite de chantier, tout en déplorant le " retard enregistré par l’entreprise dans certains éléments de navigation ’’.



Ces aspects techniques indispensables au fonctionnement d’un aéroport sont, entre autres, le balisement de la piste ainsi que les accotements autour, pour éviter l’infiltration quand les aéronefs y circulent. Il en est également ainsi du mur de clôture dont les travaux n’ont pas encore démarré, poussant le ministre à instruire l’entreprise à s’y atteler en extrême urgence, au risque de voir ces travaux confiés à l’AIBD.



’’ Si le mur ne commence pas très rapidement, nous allons confier les travaux à l’AIBD, qui va facturer ensuite l’entreprise ’’, a dit le ministre, qui a promis de repasser la semaine prochaine.



’’ Tant que le mur n’est pas fait, la sécurité ne peut être assurée ’’, a-t-il dit, signalant que cela pourrait retarder également les travaux de balisage. ’’ Nous ne souhaiterions pas en arriver là, mais des pénalités seront appliquées en cas de retard sur la livraison en juin ’’, a averti Alioune Sarr, rappelant que le délai contractuel leur intime l’ordre de livrer le chantier en avril.



D'après l'Aps, il estime que ’’ le gouvernement ne peut pas accepter que des chantiers du chef de l’Etat connaissent un retard ’’ et il faut démarrer les trois autres aéroports sur son agenda. D’un coût de 23 milliards FCfa, l’aéroport de Saint-Louis qui sera doté d’une piste d’atterrissage longue de 2450 mètres, large de 45 mètres, pourra accueillir un Boeing 747. Le maître d’ouvrage délégué est l’entreprise tchèque Transcom.





