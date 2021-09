Aéroport international de Tobor : Les instructions du Président Macky Sall...

Dans les années 90, le gouvernement socialiste avait émis un projet de construction d’un aéroport international à Tobor, localité située dans le département de Bignona pour désenclaver la région naturelle de la Casamance. Mais depuis 2000 on ne parle plus de ce projet. Il a été rangé dans les tiroirs.





En conseil des ministres des ministre de ce mercredi, Macky Sall veut dépoussiérer ce projet en soulignant, également, "l’impératif d’intensifier la modernisation des aéroports de Ziguinchor et de Cap Skiring, tout en intégrant, dans les perspectives stratégiques, les études de faisabilité de l’aéroport international de Tobor."



​Abordant la question liée à l’intensification des programmes de désenclavement et de développement des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, le Président de la République rappelle qu’il a engagé, depuis 2012, un programme sans précédent de désenclavement et de développement de ces régions administratives, avec la réalisation notable du Pont sur le fleuve Gambie, le renforcement des dessertes aérienne et maritime des zones sud, à des tarifs accessibles aux populations afin de relancer l’économie locale.



"Dans cette optique, le Chef de l’Etat invite le Gouvernement à accélérer les travaux du Pont de Marssassoum, de la boucle du Boudié, de celle de Kalounayes ainsi que la réhabilitation programmée de la route Sénoba-Bignona, la réhabilitation/reconstruction rapide des Ponts de Tobor, Emile BADIANE, Baïla et Diouloulou", promet le chef de l'Etat







