Aéroport militaire Léopold Sédar Senghor : Une Journée de Nettoiement Exemplaire sous le Commandement du soutien commun de la Base aérienne de Dakar Dakar, le 6 janvier 2024 - Les hommes du commandant Mansour Kane ont pris d'assaut les coins et recoins de la zone fret de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor lors d'une journée de nettoiement majeure organisée par le Commandement du soutien commun de la Base aérienne de Dakar. Cette initiative, qui a eu lieu ce samedi, a mobilisé des soldats et des agents des entités locales pour garantir la propreté et l'ordre dans cette zone stratégique.



Depuis que la gestion de l'aéroport a été confiée à l'Armée, cette activité de grande envergure est devenue une tradition annuelle. Cependant, cette édition revêt une importance particulière, étant exclusivement consacrée à la zone fret, depuis le rond de l'aéroport jusqu'au niveau de la Direction générale de l'ANACIM (Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie).



Dès le rassemblement à 8h30, le commandant Kane a exposé l'objectif clé de la journée : "Fédérer toutes les énergies dans le cadre d'une démarche inclusive pour améliorer l'environnement de l'aéroport." Il a appelé l'ensemble des participants, soldats et civils, à faire preuve de rigueur et d'engagement pour garantir le succès de cette opération d'envergure.



Cette année, l'initiative coïncide avec une décision majeure des autorités : la réouverture de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor aux vols commerciaux domestiques. Cette décision souligne l'importance stratégique de maintenir des standards élevés en matière de sécurité et d'hygiène, d'où l'importance capitale de telles journées de nettoiement.



Les participants, venant de divers horizons, ont uni leurs efforts pour garantir que chaque centimètre de la zone fret réponde aux normes les plus strictes de propreté. Les opérations de nettoiement ont couvert divers aspects, de la collecte des déchets à la réparation des infrastructures endommagées.



Le commandant Kane a exprimé sa satisfaction quant à la coopération entre les forces armées et les entités locales dans la réalisation de cet objectif commun. Il a souligné l'importance de maintenir des normes élevées dans un environnement aussi crucial que celui d'un aéroport.



Cette journée de nettoiement exemplaire s'inscrit dans une dynamique de responsabilité partagée et d'engagement envers la préservation de l'environnement aéroportuaire. Elle contribue également à renforcer la réputation de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor en tant que plaque tournante de l'aviation dans la région.



Avec la réouverture aux vols commerciaux domestiques, cet événement marque une nouvelle ère pour l'aéroport, soulignant la volonté des autorités de promouvoir la sécurité, l'efficacité opérationnelle et l'excellence environnementale au sein de cet important centre aérien.





