Affaire 94 milliards : Sonko désavoué par la commission parlementaire ,Me El Hadji Diouf « bombarde » le leader de Pastef

Ousmane Sonko a été démasqué après avoir fait de fausses accusations et des affabulations”. Les propos sont de Me El Hadji Diouf, l’un des avocats de l’ancien directeur des domaines, Mamour Diallo. Selon la robe noire, son client va donner une suite judiciaire à cette affaire.



« Vous savez qu’Ousmane Sonko est un manipulateur hors pair, exceptionnel pour plusieurs raisons. Je l’ai attaqué à maintes reprises jusqu’à ce que même les gens pensent que j’ai quelque chose contre lui, alors que non. C’est juste que je ne supporte pas le mensonge et le comportement de Ousmane Sonko. Il évoque 94 milliards détournés par Mamour Diallo, ce qui est faux. A l’époque, j’avais demandé à la presse de se faire respecter en exigeant la présentation de document prouvant le détournement des 94 milliards par le directeur des domaines Mamour Diallo, ce qui est impossible pour lui car tout est mensonge. Ensuite la commission d’enquête le convoque. N’ayant aucunement la possibilité de prouver quoi que ce soit, il fait semblant de minimiser la commission. En réalité, c’est parce qu’il n’avait absolument rien à donner comme preuve », a précisé l’avocat.



Et de poursuivre : « Aujourd’hui l’homme est démasqué, il ne donne aucune preuve et le peuple sénégalais a été manipulé, la presse a été manipulée, car s’il ne peut donner les preuves ni à la presse ni à l’Assemblée nationale, ni à la Justice et il vient nous dire dans l’affaire du gaz et du pétrole qu’il ne va pas répondre au procureur du président de la République, parce que le procureur pour lui n’est pas le procureur de la République, et dans l’affaire Mamour Diallo, il dit qu’il ne va répondre qu’au procureur, c’est parce qu’il ne maîtrise pas ses propos ».



















