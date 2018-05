Affaire Abdoulaye Ndour: Ses partisans déplorent la forme et les circonstances de son limogeage

Abdoulaye Ndour, ci devant Directeur des moyens généraux (DMG) de la Présidence de la République a été limogé, pour avoir commenté l’affaire du Capitaine Mamadou Dièye. Le responsable de l’Apr à Yoff a notamment plaidé la révision des textes qui régissent le statut des fonctionnaires, particulièrement celui des militaires pour leur permettre de s’engager en politique.



Ses partisans n’ont pas attendu longtemps pour se faire entendre. Dans un communiqué dont copie nous est parvenue, ils déplorent « la forme et les circonstances de son limogeage ». «…Nous réitérons notre amitié, notre fidélité absolue et sans condition à Monsieur Abdoulaye Ndour, apprécié pour sa grande courtoisie, sa générosité et son engagement sans faille auprès du Président de la République Monsieur Macky Sall et surtout auprès des populations de Yoff. Nous continuerons à soutenir cet homme qui a joué un rôle capital dans les succès électoraux récents de la majorité présidentielle. Nous restons également déterminés à l’accompagner dans ses responsabilités politiques futures dans ou en dehors de la République », lancent-ils.

