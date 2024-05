Bombardements sur Gaza - BDF s’insurge contre l’inertie du Conseil de Sécurité des Nations-Unies Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2024 à 01:37 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a tenu à manifester son indignation par rapport à l’inertie et l’inaction notées face aux bombardements perpétrés par l’armée Israélienne sur Gaza. « Le Sénégal est particulièrement préoccupé par la situation catastrophique à Gaza, sous le regard indifférent de la communauté internationale, face à l’inertie du Conseil de Sécurité et au mépris des règles humanitaires les plus élémentaires », dénonce le Chef de l’État à l’occasion du 15ème sommet de l’organisation de coopération islamique (OCI) tenu à Banjul en Gambie du 04 au 05 mai 2024.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Bombardements-sur-Gaza-B...

Accueil Envoyer à un ami Partager