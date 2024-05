Transport-Hôtellerie : Signature de partenariat en Air Sénégal SA et le Groupe Azalaï Hotels Du nouveau dans le secteur économique, volet Transport-Hôtellerie. La compagnie aérienne Air Sénégal SA a paraphé une signature de partenariat avec le Groupe hôtelier Azalaï Hotels. Infos et images partagées sont la page Facebook de la compagnie renseigne



Nous sommes heureux de vous annoncer la signature de partenariat entre Air Senegal SA et le Groupe Azalaï Hotels, leader sous-régional de l’hôtellerie.



A compter de ce 03 mai, les 2 groupes unissent leurs programmes de fidélité pour offrir une expérience de voyage exceptionnelle à leurs clients.



À cet effet, une conférence de presse a été organisée pour magnifier cette alliance.

