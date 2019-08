Affaire Adama Gaye : L’avocat du journaliste menace de poursuivre le Garde des Sceaux en justice

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2019 à 10:33

Le journaliste Adama Gaye a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt de Rebeuss. Un peu plus tôt, il a été entendu par le juge d’instruction qui l’inculpé pour offense au chef de l’Etat et atteinte à la sûreté de l’Etat.



Son avocat qui a assisté à son audition, est sorti du bureau du juge, très furieux. Me Khoureychi Bâ a rejeté faits reprochés à son client et annoncé qu’il va attaquer le réquisitoire du parquet. « C’est un dossier monté pour neutraliser quelqu’un qui dérange », a-t-il réagi, s’adressant aux journalistes. L’avocat a également annoncé selon "L’As", qu'il va poursuivre en justice le Garde des Sceaux, dont il juge la déclaration « inappropriée et irresponsable ». Me Malick Sall a revendiqué avant-hier l’arrestation du journaliste et dit l’assumer totalement.



« On a un ministre qui a déjà condamné notre client, fait observer l’avocat Khouychi Bâ. Il dit qu’il est à la base de son arrestation. Il confond déjà son rôle de tutelle et d’acteur de la justice. Il assume que c’est lui qui a tout piloté depuis la saisine du Procureur de la République jusqu’à son arrestation et éventuellement, jusqu’à son jugement, mais nous ne ferons pas la fine fleur de le croire, parce qu’en matière d’offense au chef de l’Etat, on doit avoir le triomphe beaucoup plus modeste ».



Pour rappel, le journaliste et consultant international Adama Gaye a été arrêté chez lui par la Division des investigations criminelles (Dic), lundi matin, à son domicile sis à l’Immeuble Kébé. Il aurait porté des accusations graves contre le Président Macky Sall à travers une série de publications sur sa page Facebook.

