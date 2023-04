Affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko: La date du procès fixée au 16 mai 2023

L’affaire Sweet Beauty opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr, est retenue pour la date du 16 mai prochain. Elle sera jugée en Chambre criminelle.



A retenir que l’opposant Ousmane Sonko, accusé par l’ex-masseuse Adji Sarr et la propriétaire du salon Sweet Beauty, Ndèye Khady Ndiaye, sont poursuivis respectivement, pour viol et menaces de mort et incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol. Ce, à la suite du réquisitoire du Parquet en date du 30 décembre 2022.