Affaire Adji Sarr- Sonko : les nouvelles révélations de Me Diouf

Me El Hadji Diouf, l’avocat de la jeune masseuse, Adji Sarr, qui accuse l’opposant Ousmane Sonko de viols répétés et menaces de mort, a finalement lâché le morceau. « Dans cette affaire, on aura tout entendu », s’est-il, d’emblée, écrié, face à la presse, ce jeudi 6 janvier 2022. Poursuivant, il a relevé qu’ « on a dit qu’Adji Sarr a eu un enfant. » « C’est faux », a-t-il ajouté.



Par ailleurs, citant nommément un des avocats de la partie adverse, Me Ciré Clédor LY, qui crie au « complot » dans cette affaire, la robe noire lui a répondu en ces termes : « Je comprends qu’il puisse défendre son client mais il juge à la place du juge. Quand une affaire est pendante, on se met à la disposition de dame Justice. Les enquêteurs et les juges à quoi ils servent ? Depuis que je suis avocat, cela fait 30 ans, je n’ai jamais vu autant de manipulations opérées par des mercenaires".



Sur sa lancée, Me El Hadj Diouf lance une boutade : « si j’étais autorisé à parler du dossier, vous n’en reviendrez pas. » Par ailleurs, Me El Hadj Diouf a raillé Ousmane Sonko qui soutient s’être rendu à Sweet Beauty pour des raisons médicales à cause de douleurs récurrentes au dos. « Adji Sarr ne peut pas soigner mais elle peut caresser », relèvera-t-il, d’un ton ironique.



Le face-à-face entre l’opposant et son accusatrice « sera déterminant », a-t-il lâché, soutenant, mordicus, qu’un « dossier doit aller jusqu’à son terme pour que nul n’en ignore la vérité. ». « Adji Sarr réclame justice, a-t-il poursuivi. Elle veut être entendue à la barre. Pourquoi ont-ils peur de ce face-à-face ? Nous sommes pour un jugement équitable, transparent, sans agression, sans menace sur les juges ».





