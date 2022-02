Affaire Air Guinée: Visé par une enquête, l'opposant Cellou Dalein Diallo s'explique Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Février 2022 à 23:52 | | 0 commentaire(s)|

Accueilli par les applaudissements d’une poignée de militants, sous le hangar du siège de l’UFDG, c’est aux journalistes que Cellou Dalein Diallo était venu parler. Longuement. Pendant près d’une heure. Sur la vente d’Air Guinée, il estime qu’il n’est pas le principal responsable. Il était ministre des Transports à l’époque.



« J’ai signé bien sûr mais j’ai vérifié que les prix étaient bons pour la Guinée. Mais l’opération de liquidation d’Air Guinée s’est passée au ministère des Finances et c’est lui qui a fixé les prix. »



« Pourquoi ce harcèlement judiciaire d'un leader politique ? »

Pour sa propriété de Conakry, acquise sous l’ancien président Lansana Conté, il précise : « Je ne me suis pas emparé d’un domaine public de l’État. C’était un domaine privé de l’État – il est important de faire la différence – qui m’a été donné dans le respect de la règle et des procédures. »



Il y a eu un transfert de propriété, assure-t-il, et il exhibe même une copie de son titre foncier. Il dénonce aujourd’hui un acharnement. « Ce harcèlement judiciaire d’un leader politique, il faut s’interroger : pourquoi il y a ce harcèlement ? »



Le leader de l’UFDG devait retrouver jeudi soir ses avocats pour préparer sa riposte.





