Affaire Aïssatou Seydi-Diop ISEG: Le dossier confié au juge du 8e cabinet

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Janvier 2021 à 21:40

Aïssatou Seydi sera édifiée sur son sort demain mercredi. L’ex-épouse de Mamadou Diop l’Iseg, a bénéficié d’un second retour de parquet ce mardi.



D’après la source, le parquet a demandé l’ouverture d’une information judiciaire pour escroquerie, faux et usage de faux et abus de confiance. Et, son dossier a été confié au juge du 8ème cabinet qui va statuer demain.



