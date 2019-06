Affaire Aliou Sall-BBC: les enquêteurs de la DIC déçus par les informations que les personnes convoquées ou venues d’elles-mêmes leur ont livrées La Division des investigations criminelles (Dic) poursuit les auditions dans l’affaire du scandale présumé sur le pétrole et le gaz révélé par nos confrères de la BBC. Plusieurs personnalités se sont rendues dans les locaux de la DIC, aux fins de mettre à la disposition des enquêteurs, des preuves dans les contrats pétroliers cédés à Franck Timis par l’Etat du Sénégal et leur corollaire de révélations.



SourceA dans sa parution de ce jeudi 27 juin 2019 fait savoir que les enquêteurs sont quasiment déçus par les informations livrées par les personnes convoquées ou venues d’elles-mêmes.





D’après les informations glanées par le canard de Castors/Bourguiba, non seulement les infos de ces ‘’détenteurs de preuves’’ ne sont pas, pour l’instant, de nature à permettre à cette enquête de prendre son envol, sérieusement. Mais aussi, à quelques exceptions, tous les documents, qui sont remis aux flics, ont, quasiment, la même teneur et la même source.



SourceA fait également des révélations sur le premier séjour de Franck Timis au Sénégal. Nos confrères révèlent à ce sujet que, contrairement à certaines légendes, c’est en 2007 que l’homme d’affaires roumain a foulé, pour la première fois, le sol sénégalais. A l’époque, Franck Timis a été introduit par l’ex-ministre des Affaires étrangères de la Gambie, Baba Garba Jahumpa, qui aurait été dans la même Université qu’Eddie Wong, à Londres.













