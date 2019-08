Affaire Amar Mbaye: le parquet de Thiès s’est auto-saisi, le père du défunt annonce une plainte contre X

Le Parquet du Tribunal de grande instance de Thiès s’est saisi de l’affaire Amar Mbaye, du jeune boulanger mort dans la nuit de vendredi à samedi à Thiès. La révélation a été faite hier par le père du défunt, Mafatim Mbaye lequel annonce pour sa part une plainte contre X. « Cette plainte n’a rien à voir avec l’auto-saisine du procureur, a-t-il précisé. Mafatim Mbaye dont les propos sont rapportés par l’APS, s’adressait à la presse devant la maison mortuaire au quartier Niéti Kadd, après l’inhumation de son fils Amar Mbaye dans l’après-midi au cimetière Madocki de la cité du rail.



‘’Nous allons porter plainte contre X’’, a dit Mafatim Mbaye, relevant que cette plainte ne dénote pas un manque de confiance à l’égard de la justice. ‘’En remettant les résultats de l’autopsie au procureur, tout à l’heure, il nous avait dit qu’il s’était déjà auto-saisi. Notre plainte sera déposée auprès du procureur et de la gendarmerie’’, a précisé le sexagénaire.



Il a déploré la ‘’multiplication de ce genre de mort à Thiès’’, estimant qu’ ‘’il est temps que cela cesse’’. ‘’Nous sommes satisfaits de l’autopsie’’, a-t-il relevé, notant qu’il ne peut ‘’étaler le fonds du dossier sur la place publique ‘’pour éviter des parades’’, dès lors que l’affaire est en instruction.



"Beaucoup de déclarations faites avant l’autopsie ne sont pas conformes aux résultats de l’autopsie, a-t-il ajouté, tout en précisant ne pas confirmer ni infirmer la thèse de l’accident. ’’L’enquête a été ouverte et suivra son cours’’, a-t-il conclu.



