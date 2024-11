Affaire Ameth Ndoye : Le propriétaire légitime du permis annonce une plainte contre le chroniqueur Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2024 à 00:37 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Le procès du chroniqueur Ameth Ndoye et de l’agent de police Abdoulaye Sow, accusé de falsification d’attestation, s’est ouvert hier au tribunal. Cependant, l’affaire a été renvoyée au 7 novembre, date à laquelle le tribunal se prononcera sur la demande d’annulation de la procédure, formulée par les avocats de la défense. Dans ce dossier, […] XALIMANEWS- Le procès du chroniqueur Ameth Ndoye et de l’agent de police Abdoulaye Sow, accusé de falsification d’attestation, s’est ouvert hier au tribunal. Cependant, l’affaire a été renvoyée au 7 novembre, date à laquelle le tribunal se prononcera sur la demande d’annulation de la procédure, formulée par les avocats de la défense. Dans ce dossier, le propriétaire légitime du numéro de permis utilisé dans la fausse attestation a porté plainte. Il ressort des investigations, d’après Libération qui donne l’information, que le numéro inscrit sur l’attestation fait référence au permis de conduire ’A.S, technicien vidéo et caméraman à Seneweb. Lors de son audition, A. S a déclaré avoir rencontré Ameth Ndoye à Seneweb et travaillé avec lui à partir de 2022 jusqu’à sa démission. Le technicien a exprimé sa surprise, affirmant qu’il n’avait jamais remis son permis à Ameth Ndoye. Il a également annoncé sa plainte contre le chroniqueur et l’agent de police en question, qui a reconnu avoir « fabriqué » l’attestation depuis son domicile, situé à Rufisque. Interrogé, Ameth Ndoye a confirmé connaître A. S, tout en précisant qu’il ignorait même que ce dernier possédait un permis de conduire, car il le voyait souvent se déplacer à moto. Pour les enquêteurs, cette coïncidence est loin d’être un simple hasard.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/affaire-ameth-ndoye-le-pr...

