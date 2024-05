Affaire Amy Ndiaye Gniby: Le jugement en appel des députés Massata Samb et Mamadou Niang, renvoyé

L’affaire de la députée de BBY, Amy Ndiaye Gniby qui avait été agressée publiquement au sein du parlement par ses collègues Massata Samb et Mamadou Niang, a été appelée, ce 13 mai, à la barre, pour jugement en appel.



Condamnés en première instance à 6 mois de prison et au versement de la somme de 5 millions de francs Cfa à titre de dommages et intérêts à la plaignante, les députés du PUR ont fait appel à leur condamnation en juin 2023. L’affaire a été renvoyée au 8 juin prochain pour plaidoirie, rapporte "DakarActu".



Après avoir purgé la peine de 6 mois de prison ferme prononcée en première instance, Mamadou Niang et Massata Samb avaient comparu en liberté, pour avoir bénéficié d’une liberté provisoire le 13 juin 2023. Les députés avaient été reconnus coupables de coups et blessures volontaires à l'encontre de la parlementaire Amy Ndiaye Gniby.