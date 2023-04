Affaire Amy Ndiaye : L’audience des députés du Pur fixée au 17 avril Les députés du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur), Massata Samb et Mamadou Niang vont comparaître une nouvelle fois, devant la barre d’une juridiction. Condamnés en première instance à une peine d’emprisonnement ferme de six mois, chacun. Ces parlementaires ayant interjeté appel feront face au juge de la Cour d’appel de Dakar, statuant en matière correctionnelle le 17 avril 2023.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Avril 2023 à 07:07 | | 2 commentaire(s)|

Le 2 janvier dernier, le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar condamnait Massata Samb et Mamadou Niang, à une peine de prison ferme de six mois, chacun. Ils étaient également contraints de payer une amende de 100.000 francs Cfa et d’allouer la somme de 5.000.000 francs Cfa à la plaignante Amy Ndiaye, en guise de réparation. Ils étaient reconnus coupables des faits de coups et blessures volontaires sur une personne vulnérable et de menaces de mort.



Ainsi, les faits se sont déroulés à l’Assemblée nationale lors du passage du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. La députée de la mouvance présidentielle Amy Ndiaye a été agressée par deux députés du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), en l’occurrence, Massata Samb et Mamadou Niang.



Le premier nommé lui a donné une gifle avant que le second ne lui donne un coup de pied au ventre (Amy Ndiaye avait déclaré être enceinte). Malgré la diffusion des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, Massata Samb et Mamadou Niang avaient unanimement nié les faits qui leur sont reprochés à la barre.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook