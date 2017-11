Affaire Assane Diouf: Serigne Assane Mbacké dément Serigne Modou Mbacké Bara Doli

Serigne Modou Mbacké Bara Doli, responsable de l’Apr a accusé lors d’un point de presse à Touba, Me Abdoulaye Wade et Me Madické Niang d’être derrière les agissements de « Assane Diouf, « l’insulteur du net », faisant allusion à une audience que le Pape du Sopi accordée à ce dernier, le jour de la Tabaski. Serigne Assane Mbacké qui était en compagnie d’Assane Diouf ce jour-là et l’avait présenté à Me Wade, dément ces allégations.



« Assane Diouf, c’est moi qui lui ai présenté au président Wade à son retour des Usa. Je l’ai conduit après la prière à Masalikul Jinane chez Me Wade. L’entourage du président n’en voulait pas mais j’ai tout fait pour les convaincre », précise le président du « Mouvement appel 221 ».



A l’audience, révèle Serigne Assane Mbacké, « Me Wade lui a demandé d’arrêter les insultes, les insanités et autres manques de considération envers les Sénégalais. Séance tenante, Assane lui promet qu’on ne l’entendra plus insulter. Il y avait Alioune Diop, Bro, Bassirou Mbacké, Pape Ndiaye, Assane Diouf et moi ».



Et le petit-fils de Serigne Fallou, de rappeller: « Me Abdoulaye Wade et Me Madické Niang sont des talibés mourides sadikh. Donc ils sont incapables de manipuler Assane Diouf ou un autre contre les dignitaires mourides, à fortiori le Khalife et Serigne Bass Abdou Khadre ». Et il révéle: « Me Madické Niang n’a jamais rencontré Assane Diouf » .



« Depuis que l’insulteur public avançait que les jeunes Mbacké-Mbacké sont des ivrognes et adeptes de adiyas », soutient Serigne Assane Mbacké, « je lui ai recommandé de faire une vidéo pour s’excuser publiquement. Lorsqu’il a décliné l’offre, je lui ai tourné le dos. Et lui ai dit clairement que mes parents priment sur toute autre relation ».