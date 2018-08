Affaire Auchan: " Faisons face à la mondialisation de façon intelligible ! " (Par Babacar Ba)

Face à la poussée des multinationales sur notre marché intérieur avec le dernier exemple sur la polémique Auchan, il urge pour nous de veiller à une protection de nos producteurs locaux par des exclusivités dans certains approvisionnements, surtout dans les segments où nous sommes totalement autonomes (volaille, produits maraîchers et halieutiques).



Notre économie étant deja très extravertie et dominée par des majors étrangers, dès lors nous devrons systématiquement nous concentrer sérieusement sur comment redresser notre économie locale, en nous appuyant sur nos propres leviers. Le renforcement et l’organisation de note secteur privé national restent une impérieuse nécessité pour réussir cette nécessaire transformation structurelle des bases de notre économie, telle qu’énoncée dans le référentiel de la politique économique et sociale de notre pays.



Nous pourrons ainsi atteindre le stade d’émergence à la seule condition d’être en mesure d'amorcer des forces intérieures, capables de produire des biens et services destinés à la satisfaction de nos besoins. Ce combat nécessite une mobilisation de tous pour pouvoir espérer changer la donne et reprendre la main sur notre économie afin de partager les fruits de notre croissance avec nos populations. C’est mon intime conviction.









Babacar BA

Président Alternatives Citoyennes