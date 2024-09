Affaire Aziz Dabala et Waly : Le déménagement du tribunal freine l'instruction

La défense de la danseuse Nabou Lèye et ses coinculpés dans l’affaire du double meurtre de Pikine Technopole, souhaitait que le juge d’instruction programme au plus vite l’audition au fond de leur client. Ce vœu risque de ne pas être exaucé. Et pour cause, souligne "Les Échos", repris par "Seneweb", « un déménagement est en cours au niveau du Tribunal de Pikine-Guédiawaye », qui instruit le dossier. En effet, « l’équipe du Tribunal va rejoindre ses nouveaux locaux situés sur la VDN3 », glisse le journal. La même source précise que « seul le Tribunal d’instance de Pikine va rester ».



Selon le quotidien d’information, un des avocats constitués dans l’affaire « Aziz Dabala et Waly », confirme « i[qu’il y a des chances que [ce déménagement] perturbe la programmation des auditions ]i». Étant donné, rapporte "Les Échos", que « le juge voudra d’abord s’installer dans son nouveau bureau, avant d’ouvrir un quelconque dossier ».



«Aziz Dabala» et « Waly» ont été retrouvés morts dans l’appartement du danseur, à Pikine Technopole. Dans le cadre de l’enquête, confiée à la Division des investigations criminelles (DIC), sept personnes ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt, le 28 août dernier. De lourdes charges pèsent sur elles.



Parmi les suspects, la danseuse Nabou Lèye a été inculpée par le juge d'instruction du 2e cabinet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, pour les crimes d’associations de malfaiteurs, complicité d’assassinat avec barbarie. M. L. D. alias Modou Lô et les cinq autres mis en cause; sont poursuivis, quant à eux, pour association de malfaiteurs, vol, assassinat avec barbarie (...).