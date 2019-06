Affaire BBC : L'État cible 13 délateurs, un journaliste et un homme politique parmi les « traîtres » L’Etat du Sénégal n’a pas mis du temps à connaître les personnes qui seraient à l’origine des révélations de la BBC. Libération qui renseigne qu’une enquête a été commanditée au sommet de l’Etat, indique que le pouvoir a identifié un groupe de 13 personnes qui auraient sourcé la BBC. Parmi ces « traîtres » de la République, un homme politique et un journaliste, qui ont souvent bénéficié des largesses du régime.

