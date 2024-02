Affaire Baïdy Amar: Sa copine algérienne, un couple et un chauffeur, arrêtés

Le commissariat du Plateau a procédé à l’arrestation de quatre personnes, qui étaient avec Baïdy Amar, avant son décès. Selon "Seneweb", il s’agit de M. H. H. de nationalité algérienne, qui avait quitté son pays natal pour rendre visite à son petit ami Baïdy Amar au Sénégal, Z. F., ami de ce dernier (Baïdy) et sa copine de nationalité étrangère. Ils ont été interpellés ainsi que leur chauffeur. A. M. Baïdy Amar et son ami Z. F. avaient pris en location un véhicule au niveau d’un parking, pour se rendre à Sendou, dans le département de Rufisque. Ils étaient chacun avec une copine, pour se la couler douce. Après leur retour à Dakar, vers 8h du matin, Baïdy Amar s’est écroulé dans l’appartement. Et, son ami Z. F. a tenté de le réanimer, mais sans succès.



Actuellement, la copine algérienne de Baidy, Z. F. et sa petite amie, ont été placés en garde-à-vue pour usage de drogue, ainsi que leur chauffeur. Selon des informations de "Seneweb", les résultats de l’autopsie transmis aux enquêteurs du commissariat d’arrondissement du Plateau, attestent que le décès de Baïdy Amar est lié à une overdose. Après examen, le médecin légiste a conclu que « le décès est dû à un arrêt cardiorespiratoire, probablement dû à une intoxication par excès de dose inhalée ». Également, le test urinaire effectué après une prise de sang, est positif à la consommation de drogue, selon les sources du site.



Il ressort du dossier que Baïdy Amar est décrit comme un adepte de la drogue (cocaïne, chanvre indien, oxyde d’azote). Des prélèvements ont été faits pour effectuer un test toxicologique. Selon des sources de "Seneweb", Baïdy Amar avait été interné dans une structure sanitaire située à Mbao, à cause de sa dépendance à la drogue.













