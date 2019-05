Affaire Bineta Camara: Alioune Fall placé sous mandat de dépôt

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mai 2019 à 09:38 | | 0 commentaire(s)|

Le présumé meurtrier de Bineta Camara a été inculpé et placé sous mandat de dépôt, hier, pour les faits de viol et de meurtre, par le juge d’instruction du tribunal de Grande instance de Tambacounda.



Arrêté le 20 mai, chez le domicile de la défunte, Alioune a servi des déclarations consues de fil blanc aux enquêteurs, rapporte L'Observateur.



« Quand elle m’a ouvert la porte, je lui ai clairement signifié que son papa n’a rien fait pour moi or, je suis l’un de ses premiers militants. Bineta m’a répondu d’une manière amère et m’a dit que les activités de son papa ne la concernent pas. Je n’ai jamais tenté de la violer », a-t-il dit pour se défendre.



Pour rappel, l’inculpé aurait tué Bineta Camara le samedi 18 mai dans leur maison familiale, à Tambacounda.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos