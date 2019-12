Affaire Bougazelli : Deux autres suspects traqués par la Section de recherches

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2019

Selon Libération, le Doyen des juges a transmis une délégation judiciaire aux enquêteurs de la Section de Recherches pour identifier et arrêter deux autres personnes impliquées dans l'affaire de trafic de faux billets. Le procureur de la République a également visé X et l’ouverte d’une information judiciaire. L’enquête révèle que deux autres personnes probablement en fuite sont impliquées dans l'affaire

