Affaire Bougazelli: Le silence de la Bceao inquiète

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 09:09 | | 0 commentaire(s)|

Seydina Fall Boughazelli, cité dans une affaire de faux billets de banque, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt. Il croupit présentement, à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Mais, il a été constaté que depuis l’éclatement de cette affaire, la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) n’a pas fait de réaction pour compliquer la situation du faussaire présumé.



D’après le quotidien "Les Echos", la Bceao ne s’est pas encore constituée partie civile. Et pourtant, elle s’était constituée dans d’autres affaires de ce genre. Cela a été le cas dans l’affaire Thione Seck.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos