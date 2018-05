Affaire Capitaine Dièye: Augustin Tine signe un ordre de poursuite et saisit le Procureur de la République

Le ministre des Forces armées, Augustin Tine, a signé l’autorisation de déclencher une action judiciaire contre le capitaine démissionnaire, Mamadou Dièye arrêté la semaine dernière puis placé en détention au camp militaire de Bargny.



Il serait poursuivi pour désertion en temps de paix. L’Observateur révèle que l’ordre de poursuite a été transmis au procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye. Il appartient au maître des poursuites de déterminer les autres infractions. Mais du côté du ministère des Forces Armées, on espère que le déserteur présumé soit poursuivi pour divulgation de secrets militaires, entre autres infractions, avance le journal.



Le capitaine Mamadou Dièye avait été arrêté vendredi arrêté vendredi 11 mai, alors qu’il avait un rendez-vous pour une interview avec le site dakaractu. La veille, il s’est entretenu avec journaux Dakartime et le Quotidien, dans lesquels il expliquait sa démission de l’armée et la création d’un mouvement politique pour se présenter à la Présidentielle de 2019.

