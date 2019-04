Affaire «Carrefour Automobiles» : 28 milliards FCfa d’abus de biens sociaux en cause

L’affaire fait grand bruit et les choux gras de la presse. Depuis une semaine, l’homme d’affaires Amadou Bâ et son fils Khadim se livrent à une bataille médiatique sans précédent. Les coups se livrent par presse interposée où chacun tente de tirer la couverture de son côté. Ce jeu de ping-pong tourne autour la gestion de la société « Carrefour Automobile » dans laquelle, ils sont tous deux actionnaires.



Dans sa livraison du jour, Libération révèle qu’en réalité, une affaire de 28 milliards FCfa serait en cause. Khadim Bâ, le fils, avait initié une procédure initiée contre X pour abus de bien sociaux à « Carrefour automobiles ». Entendu dans le cadre de cette procédure à la Division des investigations criminelles (Dic), le père Amadou Bâ a, de suite, annoncé son intention de porter plainte contre ses enfants Khadim Bâ ainsi que sa première épouse.

