Affaire Cheikh Niasse/ Muté: Le commissaire de police de Wakhinane attaque sa hiérarchie

Lundi 4 Octobre 2021

Ahmet Béchir Ndiaye, Commissaire de la police de Wakhinane Nimzatt, a été muté. A travers une lettre à sa hiérarchie rapportée par l’Observateur, il n’a pas été tendre avec sa hiérarchie, dont il accuse d’avoir manqué de cran et d’avoir pris cette décision à cause de la pression populaire.



«La décision de me muter est prise dans la précipitation sans qu’aucune enquête ne soit menée pour situer les responsabilités. La police n’a pas eu assez de cran pour faire face à la clameur de protestation soulevée», lit-on, dans sa note.



«Je ne me sens aucunement coupable de quelque faute que ce soit dans la conduite de cette affaire. Mon honorabilité est entachée. Ma réputation et celle de famille sont ternies», relève-t-il.



