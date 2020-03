Affaire Dieyna : Diop Iseg placé sous mandat de dépôt

Mamadou Diop, Pdg de l’Iseg, vient d'être placé sous mandat de dépôt pour pédophilie, détournement de mineure et corruption de mineure. Selon les informations de Libération online, le dossier a été confié au juge du 8ème cabinet, Mamadou Seck.



Pour rappel, Mamadou Diop était poursuivi pour détournement de mineure suivi de grossesse et incitation à la débauche.

