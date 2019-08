Affaire Direct Info : le Directeur dément et annonce une action à l’inspection du travail contre Masser Dia et ses camardes Le Directeur du journal Direct Info, Pape Diogaye Faye a démenti les propos de Massaer Dia du synpics, qui a déclaré, hier, sur la RFM, que la direction du journal doit 8 mois de salaire aux employés et qu’ils n’ont rien perçu en cette veille de tabaski.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Août 2019 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

Réagissant sur la même chaîne, ce dimanche, le directeur du journal s’est dit surpris par de tels propos. « J’ai appris cela par la presse, au moment où le comptable avait commencé à payer le mois de juillet. Les autres mois ont été payés. C’est une déclaration qui dépasse l’entendement. Ce sont 4 personnes sur les 20 employés, manipulés, qui voulaient certainement voir Cheikh Amar en cette veille de tabaski, qui ont véhiculé de telles informations. Je suis vraiment déçu par le comportement de Masser Dia et du synpics. Maintenant, nous allons amener ce dossier à l’inspection du travail pour nous séparer d’eux et recruter d’autres personnes qui veulent travailler », a dit Pape Diogaye Faye.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos