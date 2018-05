Affaire Fallou Sène : Le MEER National condamne la barbarie des forces de l’ordre

Le Mouvement des Elèves et Etudiants Républicains (MEER/National) regrette les incidents ayant conduit, mardi 15 mai 2018, au décès de leur camarade, Mouhamadou Fallou SENE à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



Dans un communiqué, MEER National dit condamner fermement la barbarie des forces l’ordre à l’égard des étudiants !

« Nous condamnons fermement, cette énième bavure des forces l’ordre envers nos camarades qui ne faisaient que réclamer leur droit. Ainsi nous demandons que la lumière soit faite pour que les responsables de cette bévue soient identifiés et sanctionnés », rapporte le communiqué.



Le MEER/National demande en outre à l’Etat : « d’être prévenant pour pallier à la lenteur dans le processus de paiement des bourses car il est inconcevable qu’un étudiant qui ne dépend que de sa bourse reste jusqu’au 15 du mois sans la percevoir ».



Par le biais de son communiqué, le MEER/National présente ses condoléances les plus attristées à la famille du disparu ainsi qu’à toute la communauté universitaire.