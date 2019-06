Affaire Fallou Sène: Le meurtrier identifié On connaît le meurtrier de l'étudiant Fallou Sène, tué lors d'affrontements entre pensionnaires de l'Université Gaston Berger (Ugb) et forces de sécurité. Il s'agit du lieutenant de la gendarmerie, M. Sané, qui devrait être poursuivi pour homicide volontaire, selon "L’Observateur". Il était le chef de l'Unité d'opération envoyée, le 15 mai 2018, au campus sur demande du Recteur d'alors, M. Baydallaye Kane, ajoute le journal.

Le Procureur de la République a annoncé, hier, que la Brigade prévôtale sera saisie ce jeudi, dans le cadre de cette affaire.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Juin 2019 à 10:39



