Affaire Farba Ngom: Takku Wallu renforce la défense avec 06 avocats

XALIMANEWS: D’après LeSoelil remis par Xalima, le groupe parlementaire de Takku Wallu a décidé de renforcer la défense de Farba Ngom. Ce, en commettant six nouveaux avocats à la défense du député. Ainsi, Mes El Hadji Amadou Sall, El Hadji Diouf, Oumar Youm, Antoine Mbengue, tous anciens ministres, ainsi que que Mes Ousmane Thiam et […] XALIMANEWS: D’après LeSoelil remis par Xalima, le groupe parlementaire de Takku Wallu a décidé de renforcer la défense de Farba Ngom. Ce, en commettant six nouveaux avocats à la défense du député. Ainsi, Mes El Hadji Amadou Sall, El Hadji Diouf, Oumar Youm, Antoine Mbengue, tous anciens ministres, ainsi que que Mes Ousmane Thiam et Adama Fall, rejoignent l’équipe de défense. Pour rappel, Farba Ngom est convoqué ce mardi 2 1 janvier. Il risque de perdre son immunité parlementaire puisqu’il est cité dans une affaire de blanchiment de capitaux d’un montant provisoire de plus de 125 milliards de francs, selon le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif)



Source : Source : https://www.xalimasn.com/affaire-farba-ngom-takku-...

