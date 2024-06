Affaire Ferdinand Coly Vs Saliou Samb : l’homme d’affaire condamné à payer 800 millions FCFA à l’ancien footballeur

Selon Le Grand Panel, le premier, poursuivi par le second, a été ainsi reconnu coupable, en première instance, d’escroquerie. Il avait interjeté appel de la décision. Le dossier est pendant à la Cour d’appel de Thiès.



Pour éviter une exécution provisoire de ce jugement, il avait introduit une procédure d’opposition. Débouté, il enclenche une autre procédure en référés sur difficultés, qui n’a pas abouti, non plus. Saliou Samb et Ferdinand Coly étaient associés dans la société Blue Trade Company, spécialisée dans l’exploitation et l’exportation de produits halieutiques.



L’ancien international Mamadou Niang était associé. Au bout de quelques activités, la société se retrouve à genoux. Samb invoque une faillite, comme en connaissent des entreprises. Le footballeur, lui, accuse son ancien partenaire d’escroquerie et porte plainte contre lui.