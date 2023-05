Affaire Gabrielle A. Z. Kane et MPC/Awa Bâ : Le verdict est tombé !

L'affaire Gabrielle A. Z. Kane et MPC/Awa Bâ a été évoquée par le tribunal hors classe de Dakar, en son audience du 11 mai 2022. La Cour a condamné Awa Bâ à 3 mois avec sursis et 5 millions à titre de dommages et intérêts.