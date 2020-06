Affaire George Floyd : ça se complique pour l’adolescente qui a enregistré la vidéo…Elle brise le silence.

La fille qui a filmé la mort de George Floyd aux mains des officiers de police de Minneapolis traverse un sale temps et ce à cause des critiques dont elle fait face.



Lors d’une interview accordée à TMZ, Darnella Frazier, 17 ans, a déclaré que ce moment a été traumatisant pour elle mais aussi étrange que cela puisse paraître, plusieurs personnes lui reprochent de n’avoir rien fait pour aider George Floyd.



ans une publication sur sa page Facebook, la jeune fille affirme que certaines personnes lui ont dit qu’elle aurait dû faire plus pour aider George, comme intervenir physiquement.



« Que j’ai fait cette vidéo pour avoir de l’attention ? Quoi ? Pour être payée? Maintenant vous avez l’air stupide et ignorant ! Je ne m’attends pas à ce que quelqu’un qui n’était pas à ma place comprenne pourquoi j’ai filmé la scène et comment je me sens! Mais je suis mineure ! 17 ans, bien sûr je ne vais pas me battre avec un flic, j’ai peur de la police. Je me fous de ce que vous auriez fait…NON. Se battre aurait causé la mort de quelqu’un d’autre ou l’aurait mis dans la même position que George (qu’il repose en paix)! Si je n’avais pas été là, ces 4 flics auraient encore leur travail, ce qui aurait causé d’autres problèmes. Ma vidéo a été diffusée dans le monde entier pour que tout le monde puisse la voir! Sa famille a été contactée ! La police aurait très certainement dissimulé l’affaire. Au lieu de me critiquer, vous devriez me remercier ! Parce que cela aurait pu être l’un de vos proches et vous auriez voulu savoir la vérité », a-t-elle écrit.

Source;Afrikmag