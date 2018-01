Affaire Gorgui Sy Dieng: Matar Ba fait limoger son Dage

Restons avec les nominations en Conseil des ministres pour constater que le ministre des Sports, Matar Ba s'est séparé de son Directeur de l'Administration générale et de l'équipement (Dage), Amadou Tidiane Fall.



C'est Mamadou Ngom Niang qui hérite du poste. Il faut signaler que le ministère des Sports a été secoué par des problèmes financiers. Ce qui a sans doute emporté le désormais ex-Dage M. Fall. Il y avait la polémique sur les frais d'hébergement des "Lions" du football lors de la dernière coupe d'Afrique au Gabon et tout dernièremen,t les 37 millions dus au basketeur Gorgui Sy Dieng.



Par ailleurs, Alassane Camara a remplacé Marième Ndoye à la Direction des Routes au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.



L'As