Affaire Guy Marius Sagna: Me Amadou Sall détaille sur les divergences avec ses confrères

Lundi 23 Mars 2020

Me Amadou Sall a aussi évoqué lors d’un entretien accordé au quotidien "SourceA", la polémique autour de la libération de Guy Marius Sagna. En effet, la robe noire a profité de cette occasion pour répondre à ses détracteurs.



« J’ai été saisi, en tant qu’avocat, par le Front de résistance nationale (Frn), qui regroupe la quasi-totalité des Partis de l’opposition, qui m’a demandé de tout mettre en œuvre, pour que Guy Marius Sagna soit mis en liberté provisoire. Il a été mis en liberté provisoire, à la suite d’une demande qui a été, régulièrement, faite. Pour moi, c’est cela l’essentiel », a expliqué Me Sall.



« Je suis constitué pour assurer sa défense. Pour le reste, il ne m’apparaît pas opportun ni important de faire quelque commentaire que ce soit sur la façon d’exercer notre métier, et surtout d’en étaler les différences et divergences, ailleurs que dans les instances internes propres à notre Ordre », ajoute-t-il.

