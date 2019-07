Affaire Guy Marius Sagna: Ses avocats introduisent une demande de mise en liberté d’office Face à la presse ce vendredi, les avocats de Guy Marius Sagna, ont annoncé avoir introduit une demande de mise en liberté d’office pour l’activiste.

« Pour quelqu’un qui est détenu arbitrairement, une demande de mise en liberté d’office peut être introduite à n’importe quel moment. C’est pourquoi nous avons décidé ensemble, solidairement, de déposer cette demande. Ils se rendront compte qu’ils se sont trompés et ils pourront le libérer », a déclaré Me Amadou Aly Kane.



Rappelant que Guy Marius Sagna, a été inculpé pour fausse alerte au terrorisme sur la base de l’article 429 bis du Code pénal, Me Moussa Sarr, a souligné que « le mouvement Frapp a fait une analyse sur une situation bien déterminée et notre Constitution, dans son article 8, garantit la liberté d’opinion, qui est d’ailleurs un droit fondamental. Les citoyens ont le droit de donner leur point de vue sur toutes les questions ».



Et de poursuivre : « Cette affaire ne devait pas faire l’objet d’une instruction judiciaire, parce que si délit il y a, il est flagrant. Ils n’ont pas besoin d’éléments supplémentaires ».



De son côté, Me Amadou Diallo, représentant d’Amnesty International, a estimé que Guy Marius Sagna est un défenseur de droits de l’homme, et qu’à ce titre, il doit être protégé et bénéficier de ses droits.



Guy Marius Sagna et inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis le 15 juillet dernier, pour alerte au terrorisme, rappelle-t-on.

