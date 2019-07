Affaire Guy Marius Sagna: le mouvement FRAPP/France-dégage indexe Yakham MBAYE

Après l’interpellation de leur leader, les autres responsables du mouvement FRAPP/France-dégage, sont montés au créneau ce vendredi, pour s’insurger contre ce qu’ils considèrent comme une arrestation arbitraire.

Face à la presse, ils ont aussi dénoncé la manipulation qui serait derrière cette affaire et ont pointé du doigt Yakham MBAYE.



« Quand Guy Marius SAGNA a fait ses publications sur Facebook, on a vu Yakham MBAYE l’insulter sur les réseaux sociaux. Et quelques minutes plus tard, Guy Marius SAGNA est interpellé », soutiennent les responsables du mouvement FRAPP/France- dégage.

Pour eux, cela prouve que cette arrestation a été téléguidée et que l’ancien secrétaire d’Etat y aurait quelque chose à voir.

Revenant sur les publications qui valent à leur leader la prison, les membres de FRAPP/France- dégage déclarent les partager totalement et invitent les autorités, à les interpeller tous.







